Столб дыма в центре Саратова обеспокоил горожан

Пожар в центре Саратова 1 марта 2022 года
В Саратове в центре города произошел пожар, дым от которого было видно на большей части города. По сообщениям очевидцев, что-то сильно горело в районе Сенного рынка.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что прожар в это время произошел в жилом доме № 210 по улице Рахова. Сигнал о нем поступил в 13.44.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
На тушение выехали три пожарных расчета. На месте оказалось, что огонь успел охватить 21 кв метр одноэтажного дома.
К 14.08 пожар был ликвидирован. О пострадавших пока не сообщается.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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