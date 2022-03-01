Столб дыма в центре Саратова обеспокоил горожан

Пожар в центре Саратова 1 марта 2022 года

В Саратове в центре города произошел пожар, дым от которого было видно на большей части города. По сообщениям очевидцев, что-то сильно горело в районе Сенного рынка.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что прожар в это время произошел в жилом доме № 210 по улице Рахова. Сигнал о нем поступил в 13.44.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На тушение выехали три пожарных расчета. На месте оказалось, что огонь успел охватить 21 кв метр одноэтажного дома.

К 14.08 пожар был ликвидирован. О пострадавших пока не сообщается.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.