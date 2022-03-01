Сегодня, 1 марта, в Саратове загорелся гараж с ВАЗом. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 6:21. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Шелковичной. Горели старые вещи в гараже и автомобиль ВАЗ-2106, который находился внутри гаража.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На тушение выезжали два пожарных расчета.

Фото: ГУ МЧС - Саратов

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