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Общество1 марта 2022 9:07

У жительницы Энгельса отобрали телефон возле станции Анисовка

Грабитель задержан
Наталия Калинина
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У жительницы Энгельса отобрали телефон на железнодорожном переходе. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

В середине декабря 2021 года в дежурную часть на станции Анисовка обратилась 31-летняя жительница Энгельса. Она рассказала, что возле железнодорожных путей мужчина отобрал у нее телефон и ушел в неизвестном направлении.

Сейчас 34-летний подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет. Сумма ущерба составила более 4,5 тысяч рублей.

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