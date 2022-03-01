У жительницы Энгельса отобрали телефон возле станции Анисовка

У жительницы Энгельса отобрали телефон на железнодорожном переходе. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

В середине декабря 2021 года в дежурную часть на станции Анисовка обратилась 31-летняя жительница Энгельса. Она рассказала, что возле железнодорожных путей мужчина отобрал у нее телефон и ушел в неизвестном направлении.

Сейчас 34-летний подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет. Сумма ущерба составила более 4,5 тысяч рублей.

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