В Саратове электрички изменили расписание на праздники

Как сообщает ПривЖД, 5 и 8 марта запущены электрички по маршрутам: «Саратов-1 - Ершов - Озинки», «Саратов-1 - Красный Кут - Александров Гай», «Тарханы - Овражная».
На 6 и 9 марта отправляются пригородные поезда по направлениям «Озинки - Ершов - Саратов-1», «Александров Гай - Красный Кут - Саратов-1», «Овражная - Тарханы».
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать поездку.
Поскольку выходной с субботы был перенесен на понедельник отменяются пригородные поезда, следующие по маршрутам:
- 4 марта «Саратов-1 - Ершов - Озинки»;
- 5 марта «Озинки - Ершов - Саратов-1»;
- 5 и 8 марта «Тарханы - Карамыш»;
- 6 и 9 марта «Карамыш - Тарханы».