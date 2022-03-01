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Общество1 марта 2022 7:16

В Саратове электрички изменили расписание на праздники

Наталия Калинина
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Как сообщает ПривЖД, 5 и 8 марта запущены электрички по маршрутам: «Саратов-1 - Ершов - Озинки», «Саратов-1 - Красный Кут - Александров Гай», «Тарханы - Овражная».

На 6 и 9 марта отправляются пригородные поезда по направлениям «Озинки - Ершов - Саратов-1», «Александров Гай - Красный Кут - Саратов-1», «Овражная - Тарханы».

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать поездку.

Поскольку выходной с субботы был перенесен на понедельник отменяются пригородные поезда, следующие по маршрутам:

- 4 марта «Саратов-1 - Ершов - Озинки»;

- 5 марта «Озинки - Ершов - Саратов-1»;

- 5 и 8 марта «Тарханы - Карамыш»;

- 6 и 9 марта «Карамыш - Тарханы».