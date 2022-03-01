Более 60 собак отловили в поселке Солнечный – там животное укусило девочку

Как сегодня, 1 марта, пишет администрация Ленинского района Саратова, в поселке Солнечный отловили более 60 бродячих собак с начала года.
Отлов проводила подрядная организация АНО «Зооцентр». Теперь они снова приняли заявку. Выезд запланирован не позднее 3 марта, пишут чиновники.
Напомним, в Солнечном бродячая собака прокусила руку ребенку.
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