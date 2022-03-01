На сегодня, 1 марта, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2102 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 204308 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 160779 человек, за сутки — 2384. В стационарах остаются 2336 человек, на амбулаторном лечении еще 35783.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 125;

- 7-14 лет — 215;

- 15-17 лет — 95;

- 18-29 лет — 186;

- 30-49 лет — 627;

- 50-64 лет — 477;

- 65 и старше — 377.

С пневмонией поступили 37 человек, с признаками ОРВИ — 2063, двое переносят болезнь без симптомов.

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