На сегодня, 1 марта, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2102 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 204308 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 160779 человек, за сутки — 2384. В стационарах остаются 2336 человек, на амбулаторном лечении еще 35783.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 125;
- 7-14 лет — 215;
- 15-17 лет — 95;
- 18-29 лет — 186;
- 30-49 лет — 627;
- 50-64 лет — 477;
- 65 и старше — 377.
С пневмонией поступили 37 человек, с признаками ОРВИ — 2063, двое переносят болезнь без симптомов.
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