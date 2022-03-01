В Саратове изымают землю и дома под строительство моста в Ленинском районе, об этом сообщает администрация города.

Речь идет о девяти земельных участках, которые расположены на Песчано-Уметском тракте, а также 2-м и 3-м Уметских проездах. Также власти изымают четыре частных дома. Площадь участков составляет 6,9 тысячи квадратных метров.

В 2022 году на их месте в Саратове планируется построить мост через железную дорогу. Новый мост должен будет соединить 1-й Керамзитовый и 1-й Строительный проезды.

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