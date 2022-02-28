В Саратовской области у матери-сектантки забрали ребенка. Об этом рассказала Татьяна Загородняя на заседании облдумы.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области рассказала, что ребенка забрали у матери-сектантки из-за негативного влияния на его психику и здоровье.

- Сейчас ребенок в безопасности, с матерью продолжают работать, — рассказала Загородняя, отвечая на вопрос депутатов.

Всего, по словам Загородней, в 2021 году жители региона 2 027 раз обращались к ней за помощью.

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