Жителям Саратовской области напомнили о праздничных днях в марте

Жителям Саратовской области напомнили, какие дни будут праздничными в марте.

Сейчас проходит длинная рабочая неделя, она продлится шесть дней: с 28 февраля по 5 марта. В субботу будет рабочий день, но он укороченный: на час меньше, потому что является предпраздничным.

В этом году выходной день 5 марта переносится на понедельник 7 марта. Поэтому саратовцы, работающие 5/2, будут отдыхать три дня – 6, 7 и 8 марта.

Работники организаций с шестидневной рабочей неделей отдыхают 6 и 8 марта. Переноса с 5 на 7 марта у них не будет.

Следующая рабочая неделя продлится три дня – с 9 по 11 марта.

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