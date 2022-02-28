В Саратовской области от коронавируса скончались еще 12 человек. О чем сегодня, 28 февраля, сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 12 человек. От осложнений умерли семь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 65 до 82 лет. Общее количество жертв инфекции составило 5642 саратовца.

Напомним, всего коронавирусом заразились уже 202 206 человек.

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