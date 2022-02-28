На сегодня, 28 февраля в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2 177 человек за сутки.

Всего в регионе зарегистрировано 202 206 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 158 395 человек, за сутки — 2 357. В стационарах остаются 2 355 человек, на амбулаторном лечении пребывают еще 36 040 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 152;

- 7-14 лет — 190;

- 15-17 лет — 66;

- 18-29 лет — 241;

- 30-49 лет — 702;

- 50-64 лет — 475;

- 65 и старше — 351.

С пневмонией поступили 78 пациентов, с признаками ОРВИ — 2089, десять переносят заболевание без симптомов.

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