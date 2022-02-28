На сегодня, 28 февраля в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2 177 человек за сутки.
Всего в регионе зарегистрировано 202 206 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 158 395 человек, за сутки — 2 357. В стационарах остаются 2 355 человек, на амбулаторном лечении пребывают еще 36 040 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 152;
- 7-14 лет — 190;
- 15-17 лет — 66;
- 18-29 лет — 241;
- 30-49 лет — 702;
- 50-64 лет — 475;
- 65 и старше — 351.
С пневмонией поступили 78 пациентов, с признаками ОРВИ — 2089, десять переносят заболевание без симптомов.
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