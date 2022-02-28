Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера поздно вечером, 28 февраля, в Энгельсе произошла тройная авария, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

В 22:25 на проспекте Строителей возле дома № 30 столкнулись три автомобиля. Skoda Yeti, за рулем которой находился 23-летний молодой человек, Kia Spectra с 31-летним водителем, и ВАЗ-2114, которым управляла 22-летняя девушка.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 была госпитализирована в больницу.

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