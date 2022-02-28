Мужчина погиб в аварии в Базарно-Карабулакском районе

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 27 февраля, в Базарно-Карабулакском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Один мужчина погиб.

Авария зафиксировали в 14:25 на 48 километре трассы «Саратов-Тепловка- Базарный-Карабулак-Балтай». ВАЗ-2114, за рулем которого был 39-летний мужчина, столкнулся с «Шевроле Нива» под управлением 48-летнего водителя.

В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗ-2114 скончался до приезда скорой помощи, а водитель Нивы и его 49-летняя пассажирка получили травмы. Женщина попалав в больницу, а мужчине назначено амбулаторное лечение.

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