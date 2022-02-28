Саратов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 5:55

Автомобилистов Саратовской области попросили быть аккуратнее на дорогах

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Автомобилистов Саратовской области попросили быть аккуратнее на дорогах. Региональная Госавтоинспекция обратилась к водителям и пешеходам.

В регионе идет снегопад, на дорогах нельзя превышать скорость и нужно соблюдать дистанцию. Также водителям напомнили, что в такую погоду легко не увидеть пешехода на дороге и про то, что на заснеженной дороге труднее затормозить.

Пешеходов просят при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.