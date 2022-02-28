Автомобилистов Саратовской области попросили быть аккуратнее на дорогах. Региональная Госавтоинспекция обратилась к водителям и пешеходам.
В регионе идет снегопад, на дорогах нельзя превышать скорость и нужно соблюдать дистанцию. Также водителям напомнили, что в такую погоду легко не увидеть пешехода на дороге и про то, что на заснеженной дороге труднее затормозить.
Пешеходов просят при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.
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