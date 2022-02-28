Сегодня, 28 февраля, в Саратове весь день будет туман и снег, о чем сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе нуля, но по ощущениям до -4 градусов. Небо затянуто плотными облаками, идет снег. В городе весь день будет туман. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3 -4 м/с и отдельными порывами до 7 – 9 м/с.

В Саратовской области выпадут небольшие осадки, местами умеренные. Ветер дует северо-восточный, со скоростью от 5 до 10 м/с и отдельными порывами до 14 м/с. Температура колеблется от 2 до -3 градусов.

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