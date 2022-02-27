В Саратове за ночь эвакуировали 22 автомобиля, мешавшие уборке снега. Об этом пишет городская администрация.

В последнюю ночь зимы с 20.00 часов вводится ограничение на проезд и парковку на пересечении улиц Ломоносова и 4-ая Прокатная.

В случае необходимости машины, мешающие уборке, будут эвакуированы. За прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 22 автомобиля, котоые нарушали правила парковки и не давали проехать технике.

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