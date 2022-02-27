Фото от очевидца
Сегодня, 27 февраля, в Саратове снова эвакуировали здание аэропорта. Об этом КП-Саратов сообщил источник.
По словам очевидца, саратовский аэропорт снова эвакуировали. Женщин и детей разместили в другом здании, а мужчины остались стоять в автобусах.
- Сотрудники аэропорта сказали, что группа быстрого реагирования будет через час, а аэропорт начнет работать часа через три, - сообщает свидетель.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.