Беженцам в Вольском районе предоставили прачечную, спортивный зал и кинотеатр

Роман Бусаргин в Вольске

Роман Бусаргин посетил центр временного размещения вынужденных переселенцев с Донбасса, о чем пишет сегодня, 26 февраля, в своем Телеграм-канале.

В вольском оздоровительном центре сейчас находятся 146 человек, в том числе 67 детей. К их услугам представлены бассейн, прачечная, спортивный зал, детские комнаты и кинозал. Доступны оздоровительные процедуры. Нуждающимся оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Некоторые беженцы решили получить гражданство России. Оно им представится в ускоренной форме. Желающие решают вопрос с устройством на работу.

С 28 февраля дети-беженцы приступят к учебе в местной школе. Рядом также есть детский сад. Кроме того, дети имеют возможность заниматься в различных секциях и кружках.

Роман Бусаргин поблагодарил коллектив оздоровительного центра и отметил, что его специалисты искренне помогают людям.

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