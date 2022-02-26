Детей из ЛНР и ДНР пригласили в цирк Саратова

Представление в Саратове

Сегодня, 26 февраля, для детей из ЛНР и ДНР организовали поход в саратовский цирк. Роман Бусаргин пишет о мероприятии в своем Телеграм-канале.

В Энгельсском районе две маленькие девочки рассказали председателю правительства, что с очень хотели бы сходить куда-нибудь, а что такое театр они даже не знали.

- Почти все эти дети выросли, не зная мирного неба над головой. Очень важно дать им другие, положительные воспоминания, - отметил Бусаргин.

Сегодня на цирковое шоу пришли дети из пунктов временного размещения в Саратове и Энгельсе. На следующей неделе в такой же спектакль посмотрят дети-беженцы, которых сейчас разместили в Марксе и Вольске.

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