На Рахова два часа стоит одинокий сломанный троллейбус

На Рахова в Саратове уже два часа стоит сломанный троллейбус, который не торопятся чинить. Об этом сегодня, 26 февраля, КП-Саратов рассказали читатели.
- Бесхозный троллейбус уже два часа стоит на улице Рахова. Вагон сломался и машины вынуждены с трудом объезжать его. Никто за ним не едет, - сообщает горожанин.
Из-за поломанного троллейбуса образовалась пробка.
Фото с места событий
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