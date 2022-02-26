На Рахова два часа стоит одинокий сломанный троллейбус

На Рахова в Саратове уже два часа стоит сломанный троллейбус, который не торопятся чинить. Об этом сегодня, 26 февраля, КП-Саратов рассказали читатели.

- Бесхозный троллейбус уже два часа стоит на улице Рахова. Вагон сломался и машины вынуждены с трудом объезжать его. Никто за ним не едет, - сообщает горожанин.

Из-за поломанного троллейбуса образовалась пробка.

Фото с места событий

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