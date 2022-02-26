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Политика26 февраля 2022 11:30

В реготделении ЕР Саратовской области поддержали позицию Путина по защите жителей ДНР и ЛНР

Наталия Калинина
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Конференция 26.02.22.

Конференция 26.02.22.

Сегодня, 26 февраля, состоялась конференция Саратовского реготделения «Единой России».

Участники реготделения конференции ЕР проголосовали за поддержку действий и решений Владимира Путина по защите жителей Донбасса.

- Позиция реготделения по ситуации в ДНР и ЛНР единогласная. Мы заявляем о принятии и разделении патриотической позиции главы государства по обеспечению защиты населения республик ЛНР и ДНР, — заявил секретарь реготделения Николай Панков.

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