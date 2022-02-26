Ярмарка

Жителей Саратова приглашают на ярмарку «выходного дня». Сегодня, 26 февраля, на Театральной площади работает ярмарка «выходного дня».

Горожане могут купить мясо, рыбу, молочную продукцию, а также мед, крупы, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия.

На ярмарке также продаются имбирные пряники, пастила, фруктовые чипсы, ягодное и фруктовое варенье, сыры.

Торговая площадка открыта до 15.00 часов.

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