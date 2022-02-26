Ночью в Саратове загорелся магазин «Рубль Бум»

Сегодня ночью, 26 февраля, в Саратове загорелся магазин «Рубль Бум», о чем информирует ГУ МЧС региона.
По словам специалистов, пожар был небольшим. Его зафиксировали в 3:18 по адресу Шехурдина, 48.
Загорелся фасад магазина «Рубль Бум» на первом этаже пятиэтажного дома и площадь очага составила один квадратный метр. Выезжал на место один расчет.
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