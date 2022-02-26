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Происшествия26 февраля 2022 9:18

В Саратове от взрыва газа пострадал мужчина и кот

ЧП произошло в Клещевке
Наталия Калинина
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В Саратове от взрыва газа пострадал мужчина и кот. Об этом сообщает ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Инцидент произошел в Клещевке, по адресу Советская, 40. 68-летний мужчина спустился в погреб где проходит газовая труба, чтобы проверить утечку газа и зажег спичку. Утечка газа там действительно была, поэтому произошел взрыв. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, на месте пострадал также кот, который опалил усы.

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