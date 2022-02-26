Единая Россия в Саратовской области обновляет руководство

Конференция 26.02.22

Саратовские единороссы сегодня, на конференции 26 февраля, открытым голосованием переизбрали региональный политсовет. Его состав обновился на 56%, 42 кандидата появились в его составе впервые.

Как отметил ведущий конференцию депутат ГД Николай Панков, в состав политсовета регионального отделения вошли 75 человек. Среди них больше предоставлено мест для представителей первичных отделений партии, общественников, волонтеров. Всего политсовет ограничен 85 членами, оставшиеся 10 кандидатур зарезервированы для победителей предстоящих выборов в 2021 году.

Также предложен новый состав президиума обновленного политсовета из 11 человек. За них проголосуют списком, но уже тайным голосованием.

Кандидатуры Юрия Ерофеева, депутата Саратовской городской думы и Николая Панкова, депутата Госдумы, внесли в список для выборов нового секретаря реготделения. Объявлен перерыв на тайное голосование.

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