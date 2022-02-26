Выступление Радаева

Сегодня, 26 февраля, в рамках конференции «ЕР» Валерий Радаев рассказал о принципиально новых программах развития дорог. В регионе впервые стартуют новые региональные проекты.

1. Развитие сети внутрипоселковых дорог. Финансирование делается из расчета три тысячи рублей на одного сельского жителя. Общий объем средств составит полтора миллиарда рублей.

2. Модернизация систем водоснабжения. Обозначены шесть наиболее проблемных районов: Алгайский, Перелюбский, Дергачевский, Питерский, Озинский, Новоузенский. На программу планируется потратить 211 миллионов рублей.

3. Ремонт и содержание школ, детсадов, Домов культуры. В рамках программы охвачено 100 школ, 100 детсадов, а также 50 ДК. Финансирование составит 450 миллионов рублей.

4. Поддержка образовательных учреждений из расчета две тысячи рублей на одного ученика. Объем финансирования составит 800 миллионов рублей.

Общая сумма финансирования региональных программ должна достигнуть почти трех миллиардов рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.