В Саратовской области от коронавируса скончались еще 12 человек. Сегодня, 26 февраля, об этом сообщили в федеральном оперштабе.

За прошедшие сутки скончались семь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 90 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5620 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 197 438 человек в Саратовской области.

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