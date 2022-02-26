В Саратовской области от коронавируса скончались еще 12 человек. Сегодня, 26 февраля, об этом сообщили в федеральном оперштабе.
За прошедшие сутки скончались семь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 90 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5620 саратовцев.
Напомним, всего коронавирусом заразились 197 438 человек в Саратовской области.
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