Валерий Радаев отметил рост рейтинга Единой России в Саратовской области

Конференция "ЕР" 26.02.22.

В Саратове 26 февраля проходит первый этап конференции Саратовского реготделегия "Единой России".

Из 185 присутствуют 138 делегатов, кроме них присутствует губернатор Радаев, депутаты Госдумы и сенаторы. На конференции рассмотрят отчёты президиума регионального политсовета, и контрольной комиссии. Основными вопросами сегодняшней конференции станут досрочное прекращение полномочий секретаря реготделения, членов регионального политсовета, его президиума. Сегодня же будут выбраны новые члены политсовета и региональный секретарь.

Открылась она выступлением губернатора Радаева, который начал с того, что в области обеспечены комфортные условия для прибывших беженцев с Донбасса. Радаев остановился на доверии граждан партии, которое выразилось в росте рейтинга реготделения - до 4 места в ПФО и 18 по России. Кроме этого, более 80% местных депутатов, избранных в районах и городах области в 2021 году - представители ЕР.

Явка на этих выборах в среднем по области составила 55,7%, в то время как 51,7 - в среднем по России. Этот результат объективен, мы видим положительные результаты по всем практически направлениям.

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