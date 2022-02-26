Николай Панков

Сегодня, 26 февраля, Николай Панков обсудил с секретарями местных отделений ЕР помощь беженцам, о чем пишет в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- Перед началом Конференции встретился с секретарями местных отделений партии. Они ответственно следят за работой пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

- Мы обсудили также перспективу создания волонтерских отрядов медиков, которые помогут вернуть Донбасс к мирной жизни и поучаствуют в формировании системы оказания плановой медицинской помощи жителям. Более подробно мы обсудим предстоящую работу в рамках Конференции «Единой России», - заявил Панков.

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