В Саратове отменен концерт Гуфа

Гуф

Поступило сообщение о том, что в Саратове был отменен концерт Гуфа. Он должен был пройти вчера, 25 февраля, в ночном клубе Onyx.

Алексей Долматов, более известный как Гуф, перенес концерты в Саратове и Волгограде на первые выходные марта. В связи с «неспокойной ситуацией» от приедет только 6 марта в Волгоград, а 7 марта он выступит в Саратове.

- Мы все искренне обеспокоены происходящим и желаем всем мира во всем мира. Приобретенные ранее билеты остаются в силе. Время и место концерта не меняются, — сообщается в Инстаграме клуба Onyx.

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