На сегодня, 26 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2 635 жителей за сутки. Общее количество зараженных достигло 197 438 человек. Выздоровело с начала эпидемии 153 512 человек, за сутки — 2 129. В стационарах остаются 2 416 человек, на амбулаторном лечении еще 36 122.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 160;

- 7-14 лет — 211;

- 15-17 лет — 84;

- 18-29 лет — 336;

- 30-49 лет — 749;

- 50-64 лет — 670;

- 65 и старше — 425.

С пневмонией поступили 149 пациентов, с признаками ОРВИ — 2478, восемь переносят болезнь без симптомов.

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