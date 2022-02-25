В Балаково пять машин тушили высотный дом

Сегодня вечером, 25 февраля, в Балаково произошел пожар. Пять машин тушили высотный дом, как сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 17:34 на улице Проспект Героев. Дежурному поступило сообщение о пожаре на балконе на 9 этаже десятиэтажного жилого дома. Сгорели домашние вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

На место выезжали пять пожарных расчетов. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас пожар ликвидирован.

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