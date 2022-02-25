Сегодня, 25 февраля, жителей Саратова предупредили о недоступности серверов для оплаты проезда в общественном транспорте.
Как пишет городская администрация, при безналичной оплате проезда в общественном транспорте нужно иметь с собой именно банковскую карту.
Cервисы ApplePay и GooglePay на данный момент недоступны на ряде терминалов.
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