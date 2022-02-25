Саратов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 16:25

Жителей Саратова предупредили о недоступности серверов для оплаты проезда

Наталия Калинина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Сегодня, 25 февраля, жителей Саратова предупредили о недоступности серверов для оплаты проезда в общественном транспорте.

Как пишет городская администрация, при безналичной оплате проезда в общественном транспорте нужно иметь с собой именно банковскую карту.

Cервисы ApplePay и GooglePay на данный момент недоступны на ряде терминалов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.