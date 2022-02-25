В Саратове не нашлось желающих ремонтировать музей краеведения. Соответствующий конкурс объявили на Госзакупках, но на него не подали заявок.

Сумма контракта составляла 90 миллионов рублей. рублей. Ремонтные работы необходимо было выполнить до 25 декабря. Однако никто из подрядчиков не заинтересовался этим предложением.

В рамках контракта предлагалось отреставрировать фасад, выполнить гидроизоляцию фундамента, восстановить стены, чердак и кровлю.

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