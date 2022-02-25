Объект культурного наследия

В Саратове из-за протекающей крыши затопило объект культурного наследия. Об этом сообщили в ЦУР, куда обратился горожанин.

Речь идет о двухэтажном здании на Большой Горной, 159. Оно признано объектом культурного наследия муниципального значения и, как утверждает, пожаловавшийся саратовец, его крышу не ремонтировали с 1987 года.

- После включения многоквартирного дома в краткосрочный план региональным оператором планируется привлечь специальную фирму для оценки состояния дома по адресу Большая Горная, 159. После этого будет решаться вопрос о проведении капитального ремонта, - сообщили в администрации, куда ЦУР передал информацию.

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