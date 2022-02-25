Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня днем, 25 февраля, в Балаково слесарь нашел в подвале труп, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.
Инцидент произошел в доме на улице Минской. Слесарь управляющей компании спустился в подвал для проведения ремонтных работ. Там он нашел труп неизвестного мужчины на вид 65-70 лет. О своей находке он сообщил в полицию и в «скорую помощь».
Травмы на теле погибшего не обнаружены. Проводится доследственная проверка.
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