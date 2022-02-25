Начальника из аграрной фирмы в Балаково отправили под домашний арест из-за откатов, об этом сообщает СУ СК Саратовской области.

По версии следствия, с 16 февраля 2016-го по 27 сентября 2017 года сотрудника фирмы получил от поставщиков химических продуктов взятки на общую сумму 199 тысяч рублей. За эти средства он должен был способствовать заключению с ними договоров.

Также с 22 декабря 2017-го по 14 сентября 2020 года злоумышленник получил еще 340 тысяч рублей от двух представителей юрлиц.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Начальника отдела отправили под домашний арест.

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