Директора ЧОП из Саратова дисквалифицировали долги по зарплате. О чем сегодня, 25 февраля, сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о ООО ЧОП «Агентство безопасности «Петровка», которое располагалось в Ленинском районе. Фирма не выплачивала положенную сумму своим сотрудникам при увольнении. Таким образом пострадали 19 человек. Организация накопила перед ними долг в размере свыше 570 тысяч рублей.

Директора ЧЩП привлекли к административной ответственности и дисквалифицировали на один год. Он был вынужден погасить задолженность перед работниками из собственных средств, а также выплатить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты.

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