На сегодня, 25 февраля, в Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 18 школ, а также три детских сада, о чем сообщает региональное министерство образования.

Из-за угрозы вируса гриппа и ОРВИ на дистанционный режим также перешли 99 классов в 39 школах и четыре группы в четырех детских садах.

На карантин по коронавирусу в регионе отправились 18 классов в 10 школах, четыре группы в трех детских садах и одна группа ГАПОУ СО «Саратовский техникум электроники и машиностроения».

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