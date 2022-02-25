Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 24 февраля, на трассе под Саратовом маршрутка столкнулась с Mercedes, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 15:05 на пятом километре трассы «Елшанка-Песчаный Умет». Газель, которая шла на ремонт без пассажиров, ехала с 35-летний водителем и столкнулась с Mercedes, которым управляла 35-летняя женщина.

В результате ДТП водители обеих машин получили травмы и попали в больницу.

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