Дворы Саратова от снега убирают 1 554 человека

Сегодня, 25 февраля, в уборке Саратова от снега участвуют 4922 человека и 346 единиц техники, о чем сообщает городская администрация.

На дороги федерального, регионального и местного значения вышли 260 единиц техники, а за уборку дворов отвечают 1554 дворника и 48 машин спецтехники.

На объекты социальной сферы вышли 667 технических сотрудников, а к уборке вокруг объектов торговли привлечены 38 машин спецтехники и 2497 рабочих. Прошлой ночью в работах участвовали более 200 единиц техники.

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