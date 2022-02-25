В Ленинском районе в тройном ДТП пострадала пенсионерка

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 24 февраля, в Ленинском районе Саратова в тройном ДТП пострадала женщина, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 11:00 напротив дома № 20а по улице Шехурдина. Столкнулись Renault Logan, за рулем которого сидел 49-летний мужчина, ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний молодой человек и Chevrolet Cruz с 36-летним водителем.

В результате ДТП пострадала 73-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan. Она доставлена в медицинское учреждение.

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