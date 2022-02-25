В Заводском районе загорелся гараж и сарай

Вчера, 24 февраля, в Заводском районе Саратова загорелся гараж с сараем, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание заметили в 22:09 в поселке Новый Увек. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Огнем был уничтожен сарай, повреждены кровля гаража и краска на автомобиле «Лада Приора».

На тушение выезжали четыре пожарных расчета. Обошлось без жертв.

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