В Энгельсе сбили перебегавшую дорогу восьмилетнюю девочку

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 24 февраля, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, переходивший дорогу в неположенном месте.

Авария случилась в 20:35 возле дома № 41 на Одесской. 42-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил восьмилетнюю девочку, идущую по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения.

В результате ДТП пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

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