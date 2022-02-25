В Базарно-Карабулакском районе после встречи с иномаркой перевернулся ВАЗ

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 24 февраля, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Авария была зафиксирована в 13:22 на 44 километре трассы «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай» столкнулись Hyundai Accent, за рулем которого был 54-летний мужчина и ВАЗ-2104 с 42-летним водителем.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и 45-летний пассажир Hyundai Accent, а также водитель ВАЗ-2104. Они доставлены в медицинское учреждение.

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