Беженцы в Саратовской области

В Саратове продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. В городе открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Модно принести долгохранящиеся продукты, средства личной гигиены, детское питание, вещи, канцелярские принадлежности и товары для детей.

Адреса пунктов:

г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 104, учебный корпус № 1 СГЮА, каб. 241 (с 10.00 до 17.00, выходные – суббота и воскресенье). Контактное лицо - председатель Объединенного совета обучающихся СГЮА Куксина Кристина, 8-927-917-05-65.

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, учебный корпус СГМУ №6 (1-й этаж). Контактный телефон - +7-937-811-10-85 (Дарья, координатор акции), +7- 987-809-35-38 (Диана, волонтер) - ежедневно с 9:00 до 17:00;

г. Саратов, СГТУ, корпус 25, каб. 625 (с 9.00 до 18.00 ч., выходные – суббота и воскресенье). Гуманитарная помощь принимается от сотрудников и обучающихся университета. Контактное лицо - председатель Волонтерского центра «ЛиС» СГТУ Диана Смирнова (89626251675);

г. Саратов, СГК им. Л. В. Собинова, нотная библиотека Саратовской консерватории. Контактное лицо - заведующая библиотекой, председатель первичной профсоюзной организации работников СГК Ирина Слива;

во всех общественных приемных "Единой России» в Саратовской области. Телефон волонтерского центра «ЕР» - 8 (8452) 27-12-07 и 8 (8452) 27-84-71;

г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 125, Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». Часы работы: ежедневно с 08:00 до 20:00. Контактный телефон: 96-38-18, в выходные дни: 96-45-30, 96-39-44.