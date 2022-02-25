В Саратовской области от коронавируса умерла 38-летняя женщина. Сегодня, 25 февраля, об этом проинформировал федеральный оперштаб.
За прошедшие сутки в регионе скончались восемь женщин и шестеро мужчин в возрасте от 38 до 93 лет. Как уточнили в региональном минздраве, в женщины 38 лет было заболевание сердца. Общее количество жертв инфекции достигло 5 608 человек.
Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились уже 194 803 человек.
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