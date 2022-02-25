Под Саратовом разбился мужчина на ВАЗе

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 24 февраля, в Саратовском районе произошло смертельное ДТП, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 11:00 на 288 километре трассы Сызрань- Саратов-Волгоград. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 врезался в дорожное ограждение моста, после чего автомобиль перевернулся и улетел в кювет.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21150 скончался на месте.

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