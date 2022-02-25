На сегодня, 25 февраля, в Саратовской области еще 1 924 человека заразились коронавирусом. Всего в регионе находятся 194 803 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 151 383 человека, за сутки — 2 487. В стационарах остаются 2 423 пациентов, на амбулаторном лечении — 35 624 человека.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет — 113;

- 7-14 лет — 137;

- 15-17 лет — 73;

- 18-29 лет — 180;

- 30-49 лет — 725;

- 50-64 лет — 380;

- 65 и старше — 316.

С пневмонией поступили 121, с признаками ОРВИ — 1783, 20 переносят болезнь бессимптомно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.