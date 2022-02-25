На сегодня, 25 февраля, в Саратовской области еще 1 924 человека заразились коронавирусом. Всего в регионе находятся 194 803 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 151 383 человека, за сутки — 2 487. В стационарах остаются 2 423 пациентов, на амбулаторном лечении — 35 624 человека.
Возрастной состав заболевших:
- до 6 лет — 113;
- 7-14 лет — 137;
- 15-17 лет — 73;
- 18-29 лет — 180;
- 30-49 лет — 725;
- 50-64 лет — 380;
- 65 и старше — 316.
С пневмонией поступили 121, с признаками ОРВИ — 1783, 20 переносят болезнь бессимптомно.
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