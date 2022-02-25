Команда застряла в аэропорту

В Саратове застряла группа летевших в Ростов детей-спортсменов. Сегодня, 25 февраля, об этом сообщила Татьяна Загородняя в своем Инстаграме.

Как рассказала тренера команды из Перми Анатсасия, их самолет летел из Перми в Ростов, но вынужден был сесть в Саратове. Полет проводила авиакомпания Азимут.

- Дети просили выйти к ним представителя компании. Им говорили подождать 10 минут, 15, 30, потом им сказали, ну и что, что дети. Они 8 часов сидели. Даже воды не принесли, - рассказала Анастасия.

- Я с командой ребятишек из Перми, которые остались один на один с проблемой в аэропорту! Слава Богу, все хорошо, а показать выступление для соревнований можно и Уполномоченному! – сообщила Татьяна Загородняя и подчеркнула, что прокуратура поддержала претензии команды к авиакомпании.

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